В Україні не працюють механізми покарання расистів і ксенофобів

Основною проблемою в притягненні до відповідальності за розпалювання міжнаціональної чи релігійної ворожнечі є не стільки відсутність чи недостатність покарань, а недієвість самих механізмів притягнення до відповідальності.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив експерт Центру "Соціальна дія" Максим БУТКЕВИЧ.

"З одного боку, відповідальність за 161-у статтю ("Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії" - УНІАН) - незначна порівняно, скажімо, зі статтею "хуліганство". З іншого боку, дотепер основною проблемою в притягненні до відповідальності за розпалювання ворожнечі була не незначна міра відповідальності, а недієвість тих інструментів, які вже є", - заявив М.БУТКЕВИЧ.

Як зазначив експерт, передусім було б варто змусити запрацювати ці статті "із внесенням, де треба, необхідних змін", аби відповідальність за розпалювання міжнаціональної чи релігійної ворожнечі "не була порожнім звуком", а з іншого боку - аби вона не стала "універсальною гільйотиною", яку можна використати проти кого завгодно.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня уряд схвалив законопроект про Концепцію державної етнонаціональної політики України. Концепція повинна стати орієнтиром для органів державної влади під час вирішення завдань етнонаціонального розвитку та регулювання міжетнічних відносин.

Документ передбачає удосконалення нормативно-правової бази у сфері міжнаціональних та міжрелігійних відносин, вивчення процесу етногенезу та історії переселення представників української нації та національних меншин, а також забезпечення рівності між громадянами, які належать до української нації та національних меншин і посилення відповідальності за розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі.