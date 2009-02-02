Екс-начальника Львівського СІЗО засудили за побиття в’язнів

Галицький районний суд Львова виніс вирок у справі екс-начальника Львівського слідчого ізолятора Василя Романишина, засудивши його до 3,5 років позбавлення волі умовно.

Екс-начальнику СІЗО інкримінували неодноразове жорстоке побиття як в’язнів, так і працівників СІЗО.

8 липня 2005 року 9 офіцерів Львівського слідчого ізолятора №19, з яких п’ятеро лікарів, оголосили голодування з вимогою звільнення начальника СІЗО підполковника Василя Романишина. Офіцери звинуватили начальника слідчого ізолятора Василя Романишина в корупції, побитті засуджених та нетактовній поведінці з колегами.

Після цього понад 100 працівників СІЗО виступили із заявою до голови Державного департаменту України з питань виконання покарань в підтримку свого начальника.

Ще у травні 17 працівників СІЗО зверталися із заявою до Держдепартаменту з питань виконання покарань щодо протиправних дій начальника СІЗО Романишина, однак тоді жодних оргвисновків ніхто не зробив.

Однак після оголошення голодування працівниками СІЗО Василя Романишина таки відсторонили від виконання обов’язків керівника слідчого ізолятора, повідомляє ZAXID.NET.