Меджліс просить ПАРЄ до Криму

Голова кримськотатарського Меджлісу, народний депутат України Мустафа ДЖЕМІЛЄВ запросив представників Парламентської Асамблеї Ради Європи до Криму для ознайомлення з конфліктною ситуацією на вулиці Балаклавській у Сімферополі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Меджлісу.

За словами першого заступника глави Меджлісу Рефата ЧУБАРОВА, М.ДЖЕМІЛЄВ, який бере участь в роботі сесії ПАРЄ в Страсбурзі, розповсюдив серед парламентаріїв Ради Європи текст звернення президії Меджлісу «У зв`язку з підготовкою спеціальної озброєної операції зі знесення селища кримських татар “Яни Кирим» і провів «відповідні консультації про відвідування Криму депутатами ПАРЄ з метою вивчення ситуації на місці».

Р.ЧУБАРОВ також заявив, що стурбованість ситуацією довкола будівель кримських татар по вул. Балаклавській в Криму висловлюється багатьма, зокрема - керівниками автономії. «Ми сподіваємося, що їх участь в переговорному процесі також сприятиме безконфліктному вирішенню даної ситуації», - відзначив, зокрема, перший заступник голови Меджлісу.

Як повідомляв УНІАН, конфлікт виник навколо 8 га землі по вулиці Балаклавській у Сімферополі. Влада міста віддала землю приватній фірмі під забудову багатоповерхівок, проте територію в 2006 році захопили учасники так званих «полян протесту» з числа кримських татар. Вони заявили, що земля була передана фірмі незаконно. Представники фірми це спростовують. 80 сімей кримських татар почали самостійно облаштовуватися на ділянці – будують житло і звели мечеть, все це вони назвали селищем “Яни Кирим” («Новий Крим»). Меджліс заявляє про підготовку «озброєної спецоперації» зі знесення будівель кримських татар. Міліція Криму запевняє, що про спецоперацію не йдеться, а передбачається знесення самобудів за рішеннями суду, які потрібно виконувати. Міністерство юстиції України підкреслило, що згідно із законом, у разі невиконання рішень судів в добровільному порядку вони підлягають примусовому виконанню. Цим займається Державна виконавча служба, що входить в систему органів Мін’юсту. Держвиконавці за необхідності залучають працівників органів внутрішніх справ в порядку, встановленому законодавством.

Довідка УНІАН. У січня і листопаді 2007 року на вулиці Балаклавській відбувалися зіткнення через землю між учасниками «полян протесту» і представниками фірми-забудовника.

За офіційними даними, площа самозахоплень в Криму становить 1300 гектарів.