«Аншлаг. Икра заморская» - база даних державних органів

Співробітники Головного управління СБУ в Києві та Київській області викрили двох зловмисників, які торгували компакт-дисками з конфіденційною інформацією, що є власністю держави.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ СБУ в Києві та області, дані про експортно-імпортні операції суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності за 2007 та 2008 роки зловмисники намагалися продати за 1 тис. 500 грн.

Зустріч потенційному покупцеві продавці зі столичного книжкового ринку призначили у кафе неподалік станції метро «Петрівка». Співробітники спецслужби затримали торгівців конфіденційною інформацією «на гарячому» – після того, як вони отримали гроші за диск з базами даних. З метою конспірації затримані громадяни України, 23-річний О. та 26-річний А., файли з конфіденційною базою даних зашифрували паролем. Для невтаємничених громадян диск називався просто - «Аншлаг. Икра заморская». Щоб скористатися інформацією з обмеженим доступом, треба було ввести код.

Слідчими ГУ СБУ у м. Києві та Київській області порушено кримінальну справу за статтею 361-2 Кримінального кодексу України (несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається у електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або на носіях такої інформації).