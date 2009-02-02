Заступник генпрокурора має намір вимагати звільнення 350 суддів

Заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН має намір вимагати звільнення 350 українських суддів.

Про це Р.КУЗЬМІН повідомив в інтерв`ю газеті «Сегодня».

"Я вніс до Вищої ради юстиції подання про звільнення з адміністративних посад 350 суддів із приблизно 1000 незаконно призначених Радою суддів України. Це все керівники. Як тільки їх буде звільнено з посади судді, вони автоматично перестануть бути головами або заступниками голів судів", - сказав заступник генпрокурора.

Пояснюючи мотивацію свого подання, Р.КУЗЬМІН зазначив, що суддів слід звільнити за те, що, будучи легітимно призначеними (або Президентом, або парламентом), вони «згодом свідомо порушили Конституцію й закон, а також присягу судді, прийнявши посади голів і заступників голів судів за рішенням Ради суддів - по суті, громадської організації, в якої немає законних прав на такі призначення».

«Це моє подання вже у ВРЮ, а всім перерахованим там суддям направлено листи з пропозиціями дати пояснення щодо згаданого приводу", - зазначив Р.КУЗЬМІН.

Повертаючись до історії цього питання, він нагадав, що раніше голів судів призначав Президент. Потім Конституційний Суд визнав таку практику неконституційною. «Оскільки в Основному Законі така функція Президента не прописана. А враховуючи, що в країні немає закону, який регламентує, хто і як призначає голів судів, Верховна Рада 30 травня 2007 року ухвалила: хай цими призначеннями тимчасово відає Вища рада юстиції, поки не буде прийнято закон, де вся процедура таких призначень буде чітко виписана відповідно до Конституції", - підкреслив заступник генпрокурора.

Як зазначив Р.КУЗЬМІН, "ВРЮ - орган не політизований, там зібрані представники від різних сил. Але дехто з цим рішенням парламенту не погодився й, зібравшись, Рада суддів 31 травня 2007 року ухвалила рішення: мовляв, відтепер ми самі призначатимемо на посади. Й призначають. А відповідного закону досі як не було, так і немає. Я маю намір добиватися звільнення всіх незаконно призначених суддів".