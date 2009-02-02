Литвин каже, що не причетний до вбивства Гонгадзе

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН називає «величезною дурницею» звинувачення на його адресу у причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН сказав сьогодні на прес-конференції.

«Я абсолютно відкидаю всі ці дурниці і взагалі не збираюся їх коментувати», - сказав В.ЛИТВИН.

Спікер висловив здивування з приводу заяви екс-майора Держслужби охорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА про те, що він нібито відмовився надати зразок запису голосу для порівняння його із голосом, який звучить у записах охоронця.

За словами В.ЛИТВИНА, він є досить публічною людиною, і навіть якби не захотів надавати зразки свого голосу, то взяти їх без його згоди було б не важко.

В.ЛИТВИН називає «величезною дурницею» всі звинувачення М.МЕЛЬНИЧЕНКА.

Він припустив, що свого часу мимоволі не дав втілити в життя різного роду сценарії розвитку подій в Україні. «Я ці плани сплутав», - припустив В.ЛИТВИН.

При цьому він заявив, що й зараз не дасть реалізувати сценарій, «орієнтований на те, щоб довести ситуацію в Україні до абсурду, а потім на руїнах почати в черговий раз будувати світле майбутнє»

В.ЛИТВИН ще раз підкреслив, що звинувачення М.МЕЛЬНИЧЕНКА - «все це надумані абсолютно дурниці, і керуються вони з одного центру». «За це людям дають сюди і сюди (при цьому ЛИТВИН показав на плече, куди чіпляють погони і на груди, де чіпляють медалі – УНІАН) відповідні відзнаки і заохочення», - сказав голова ВР.

Відповідаючи на запитання, чи правда, що в Москві зробили ставку на нього як на майбутнього Президента України, В.ЛИТВИН відповів: «Я ж не кінь, щоб на мене ставити».

Водночас він припустив, що із такими чутками можуть бути пов’язані чергові звинувачення щодо причетності його до вбивства Г.Гонгадзе.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня під час обговорення проекту резолюції про включення справи Гонгадзе до процесу моніторингу України народний депутат Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО заявив про намір ініціювати створення нової слідчої комісії в парламенті з розслідування цієї справи, а також навів висновки комісії, яку він очолював з 2002 по 2006 роки в парламенті, відповідно до яких замовником злочину був Леонід КУЧМА, а підбурювачем в організації викрадення журналіста – колишній голова Адміністрації Президента Україна В.ЛИТВИН.

Сьогодні екс-майор Держохорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО заявив, що голова Верховної Ради В.ЛИТВИН відмовився надати європейським експертам зразок свого голосу для порівняння його із голосом, записаним у кабінеті екс-Президента Леоніда КУЧМИ, і які М.МЕЛЬНИЧЕНКО передав експертам у рамках розслідування кримінальної справи про вбивство журналіста Г.Гонгадзе.

Крім того, М.МЕЛЬНИЧЕНКО стверджував, що нинішнє керівництво Росії хоче бачити на посаді наступного Президента України саме В.ЛИТВИНА.