У Греції фермери побилися з поліцією

Зіткнення між страйкуючими фермерами й поліцією відбулися в понеділок у афінському порту Пірей, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Афінське агентство новин.

Близько 1,1 тисяч фермерів у супроводі 145 тракторів прибули до Пірея на поромах із острова Крит, щоб організувати в грецькій столиці акції протесту біля будівлі Міністерства сільського господарства. За словами фермерів, рано вранці в ході переговорів із поліцією та представниками прокуратури на них напав підрозділ поліції спеціального призначення. Поліцейські застосували сльозогінний газ для розгону присутніх, а потім перекрили порт, перешкодивши фермерам вивести трактори в місто.

Зіткнення тривали близько години. Фермери заявили, що четверо їхніх товаришів були поранені, деякі також були заарештовані.

Міністерство торгового флоту й поліція не підтверджують факт арешту активістів.

Впродовж двох тижнів у січні фермери на тракторах перекривали великі дороги по всій країні, а також прикордонні переходи на кордонах із Болгарією, вимагаючи збільшення субсидій у зв`язку з падінням закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію. Грецький уряд пообіцяв фермерам пакет екстреної допомоги в півмільярда євро, проте ті заявили, що цього дуже мало. Тим часом уряд критикують місцеві спостерігачі за те, що в кризовий рік він піддається на шантаж страйків і виділяє кошти, яких у бюджеті немає й які доведеться позичати на зовнішньому ринку капіталу під високі відсотки. Крім того, виділення субсидій суперечить єдиній сільськогосподарській політиці Євросоюзу, який також може зажадати звіту в цих витратах від грецької влади.