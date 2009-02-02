В Криму студенти сядуть в інвалідні візки

У деяких населених пунктах Криму буде реалізована програма моніторингу доступності громадських будівель для інвалідів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється на Керченському міському порталі.

Профспілка працездатних інвалідів презентує в Керчі програму з моніторингу доступності установ туризму, культури і громадських будівель для інвалідів. Для учасників програми, серед яких і студенти-реабілітологи з Керченського економіко-гуманітарного інституту Таврійського національного університету ім. Вернадського, організований триденний семінар-тренінг.

Презентуючи програму, керівник профспілки Володимир ПЕТРОВСЬКИЙ, зазначив, що інвалідність молодіє, і люди з обмеженими можливостями України також хочуть жити повноцінним життям, подорожувати, здобувати освіту і роботу, як і їх однолітки в західних країнах, де всі ці питання не є проблемними. Програма моніторингу доступності різних громадських будівель, розроблена за участю кількох вузів і громадських організацій, поки що буде застосована в населених пунктах Східного Криму. Партнером програми виступив Керченський економіко-гуманітарний інститут, студенти кафедри реабілітологіїї якого безпосередньо проводитимуть моніторинг. Волонтери прослухали лекцію з визначення доступності об`єктів громадського користування, дізналися необхідні стандарти для пересування інвалідів, приміром, висоту бордюрів або ширину дверей у громадських будівлях.

Як наголошується в повідомленні, в Керчі студенти-реабілітологи місцевого економіко-гуманітарного інституту пересядуть в інвалідні візки і пройдуться на милицях для того, аби провести моніторинг міста на предмет доступності для інвалідів.

«Вони сядуть в інвалідні візки і спробують дістатися до громадських місць: приміром, перейти дорогу, зайти в поліклініку, аптеку, магазин. Також у нашому розпорядженні є кілька пар милиць. Студенти їх також «приміряють» на себе. У разі потреби, вони навіть зав`яжуть очі, аби визначити рівень доступності населеного пункту для людей вадами зору. Всі отримані результати заноситимуться в спеціально розроблені анкети», - зазначив заступник завідувача кафедри реабілітології КЕГІ ТНУ Павло СНАПКОВ.

Такі анкети складатимуться п`ятьма групами студентів по Керчі, Ленінському району (села Останіне, Щолкіне, Леніне) і містам південно-східного Криму - Феодосії, Судаку, Новому Світу, Кіровському району та іншим. Надавати необхідну допомогу в моніторингу погодилися інваліди-спинальники, люди з вадами зору та інших нозологій. Отримані результати будуть обнародувані на конференції за участю міністерств України і АРК, будуть видані брошури, інформаційні довідники. Одержаний досвід планують застосувати і в інших містах країни.