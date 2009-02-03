У січні в світі загинуло 14 журналістів

У січні цього року в різних країнах світу загинуло 14 журналістів.

Такі дані оприлюднила організація Press Emblem Campaign (PEC), що здійснює міжнародний моніторинг у сфері дотримання прав представників преси.

За даними PEC, в січні в секторі Газа загинули 4 журналісти, в Росії - 2, у Венесуелі - 2, в Пакистані - 3, в Сомалі, Непалі та Шри-Ланці загинуло по одному працівникові ЗМІ.

Організація Press Emblem Campaign нагадує, що у 2008 році загинув 91 репортер, тобто кожного тижня в світі гинули два журналісти.