Суддю усунули від посади за імітацію замаху на самого себе

12:23, 03 лютого 2009
Права людини
0

Рішенням Апеляційного суду у Вінницькій області суддю Тульчинського районного суду відсторонено від займаної посади через звинувачення в організації імітації замаху на самого себе.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело у прокуратурі Вінницької області.

Згідно з повідомленням, у жовтні минулого року прокуратура порушила кримінальну справу стосовно судді Тульчинського райсуду. Йому були пред’явлені обвинувачення за ч. 2 ст. 383 Кримінального кодексу України - про завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину - та за ч. 1 ст. 263 - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Однак Ленінським районним судом міста Вінниці цю постанову було скасовано, а справу направлено на досудове слідство. Наприкінці грудня Апеляційним судом Вінницької області це рішення райсуду було визнано недійсним, і кримінальну справу відносно судді поновлено.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня співробітники міліції викрили суддю Тульчинського райсуду, підозрюваного в імітації замаху на самого себе.

31-річний суддя повідомив, що на автошляху Немирів - Тульчин автомобіль «Опель-Омега», за кермом якого він перебував, був обстріляний невідомими особами з легковика під час обгону.

З місця події міліція вилучила дві гільзи до пістолета ТТ і рукавички.

Оперативники з’ясували, що напередодні суддя придбав мобільний телефон, з якого сам собі направляв SMS-повідомлення з погрозами для забезпечення алібі.

Під тиском доказів він зізнався про імітацію замаху на себе, аби уникнути відповідальності за винесення ним неправомірних рішень по ряду справ.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter