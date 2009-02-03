Російський фільм “Свой-чужой” - це провокація

Російський документальний фільм “Свой – чужой” має провокативний характер і спрямований на дискредитацію Держави Україна та її Збройних сил в очах російських, українських та іноземних громадян.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві Управління прес-служби Міністерства оборони України.

“1 лютого на російському телеканалі “Россия” в рамках програми “Специальный корреспондент” було продемонстровано документальний фільм журналіста Аркадія МАМОНТОВА “Свой – чужой”, присвячений російсько-грузинській війні у серпні 2008 року. У фільмі автор намагався прослідкувати та довести участь військовослужбовців Збройних сил України у подіях на Кавказі у серпні 2008 року”, - йдеться у заяві.

Управління прес-служби Міноборони заявляє, що факти, викладені у цьому фільмі, не відповідають дійсності і не можуть служити доказами участі військовослужбовців і працівників ЗСУ у російсько-грузинському конфлікті. Цей фільм носить провокативний характер і спрямований на дискредитацію України та її ЗСУ.

В українському військовому відомстві зазначають, що у фільмі, підготовленому на низькому професійному рівні, немає жодних наявних документальних доказів участі військовослужбовців та працівників ЗСУ в російсько-грузинському конфлікті.

“Навіть сам автор у своєму черговому відеонаклепі вказав на те, що не має реальних документальних підтверджень участі українських військових у цьому конфлікті, і уся “доказова” частина фільму базується лише на “балачках”-поясненнях так званих свідків. При цьому у якості свідків, які б підтвердили свою участь у російсько-грузинському конфлікті, не було жодного кадрового військовослужбовця Збройних сил України. Склалося враження, що переважна більшість відеодоказів про підготовку “українськими військовими фахівцями” грузинських військовослужбовців знімалася десь у російській або південноосетинській глибинці. А коли для “доказової бази” не вистачало відеоматеріалів, автор фільму навіть вдався до використання рекламних відеороліків про контрактну службу у ЗСУ”, - констатують у Міноборони.

У військовому відомстві також наголошують, що, готуючи свій фільм, автор не звернувся за відповідним коментарем до жодної посадової особи Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ.

Управління прес-служби Міністерства оборони України вчергове заявляє, що українські військовослужбовці не брали участі у російсько-грузинському конфлікті у серпні 2008 року.

При цьому Управління прес-служби Міністерства оборони України нагадує, що фільм А.МАМОНТОВА “Свой - чужой” є не першою спробою дискредитувати Україну та її Збройні сили.

У Міноборони нагадали, що 12 березня 2006 року на телеканалі “Россия” також у рамках програми “Специальный корреспондент” було продемонстровано документальний фільм А.МАМОНТОВА “Под грифом “Секретно”, у якому йшлося про нібито розміщення на території військового гарнізону “Макарів-1” у Київській області приміщень для утримання в’язнів ЦРУ США.

У травні 2006 року Міноборони України звернулися до суду з позовом до А.МАМОНТОВА та Федерального державного унітарного підприємства “Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания”.

24 липня 2007 року Голосіївський районний суд Києва задовольнив у повному обсязі позов Міністерства оборони України – визнав поширену інформацію про розміщення на території України таємних тюрем ЦРУ США недостовірною та зобов’язав Федеральне державне унітарне підприємство “Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания” та журналіста А.МАМОНТОВА спростувати недостовірну інформацію шляхом трансляції в ефірі повного тексту рішення Голосіївського районного суду Києва.

Не погодившись з рішенням суду, російська телекомпанія та А.МАМОНТОВ подали до Апеляційного суду Києва апеляційну скаргу.

28 листопада 2007 року Апеляційний суд Києва виніс ухвалу, якою зазначену скаргу відхилив, а рішення Голосіївського райсуду Києва від 24 липня 2007 року залишив без змін.

”Сподіваємося, що після перегляду фільму “Свой – чужой”, показ якого у демократичній Україні ніхто не забороняв, громадяни України зроблять правильні висновки і визначать для себе, хто і для кого насправді є своїм чи чужим. У свою чергу, реакція керівництва Міністерства оборони та Збройних сил України на фільм “Свой – чужой” буде адекватною і не менш жорсткою, ніж на попередній фільм-пасквіль “Под грифом “Секретно”, - наголошується у заяві українського військового відомства.

Як повідомляв УНІАН, у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України також спростували звинувачення, які пролунали в ефірі телеканалу “Розсип”, щодо участі українських військовослужбовців у збройному конфлікті на Кавказі.