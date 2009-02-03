Платити в київських лікарнях доведеться з березня

Офіційна плата за медичні послуги в лікувальних установах Києва може бути впроваджена не раніше 1 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА.

«На сьогодні жодна послуга, жодний тариф – ми їх не ввели. І раніше 24 лютого не введемо», - сказала вона.

Вона наголосила, що та інформація, яка поширена в засобах масової інформації про те, що вже нібито введена офіційна плата за медичні послуги в міських лікувальних установах, не відповідає дійсності.

«Те, що існує зараз, існує давно», - відзначила І.КІЛЬЧИЦЬКА, маючи на увазі те, що фактично всі медичні послуги столиці доводиться оплачувати пацієнтам.

І.КІЛЬЧИЦЬКА наголосила, що проект розпорядження про введення тарифів на послуги в 18 комунальних лікувальних установах, розміщений на сайті мерії 24 січня, і відповідно до процедури підписання такого типу актів він може бути підписаний лише через місяць, тобто не раніше 24 лютого. Таким чином, платні послуги можуть бути, за її словами, вже починаючи з березня місяця.

За словами І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, проект розпорядження вже зараз включає практично всі існуючі медичні послуги, в тому числі й нозологію. На сьогодні цей перелік становить з близько 12 тисяч тарифів на послуги, а загалом їх буде близько 17 тисяч, і на сьогодні процес розрахунку вартості послуг триває.

При цьому І.КІЛЬЧИЦЬКА повідомила, що тарифи враховують рентабельність підприємств, виходячи з 30%. Таким чином, вони вищі, ніж ті ціни, які, за її словами, доводилося платити киянам, і які діяли в медичних установах донині, і де відсоток рентабельності становить 10%. Середнє підвищення тарифів, за даними І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, становить 22%.

І.КІЛЬЧИЦЬКА наголосила, що розпорядження прокуратури Києва на проект рішення КМДА про введення плати в муніципальних медустановах мав зауваження не до змісту документа, а лише до його формулювань. «Йшлося не про зміст, а форму», - сказала перший заступник мера.

Зокрема, документ був доповнений списками пільговиків, які одержуватимуть безкоштовну медичну допомогу. Це, за її словами, близько 800 тис. осіб, включаючи дітей.

І.КІЛЬЧИЦЬКА повідомила, що всі гроші проходитимуть через каси, які працюватимуть при медичних установах, і кожний пацієнт одержуватиме спеціальний документ, в якому буде вказана вартість послуги, частина якого залишатиметься у нього, а частина відриватиметься для звіту лікарні або поліклініки. Надалі планується, що всі проплати у системі он-лайн надходитиме в Головне управління охорони здоров`я.

Одержані таким чином гроші лікарні залишатимуть для своїх потреб і розвитку, але все це жорстко контролюватиметься міською владою.

І.КІЛЬЧИЦЬКА наголосила, що на сьогодні в лікарнях і поліклініках, за її даними, 99% пацієнтів змушені платити за надання медичної допомоги, але практично всі гроші осідають або в добродійних фондах, діючих у цих медустановах, або в чиїхось кишенях. У результаті медичні установи не мають грошей на свій розвиток.

І.КІЛЬЧИЦЬКА пообіцяла, що наступного тижня проведе для представників ЗМІ презентацію програми введення нових тарифів в медустановах міста, а також представить цю програму депутатам Київради.

У свою чергу, після введення офіційної платної медицини міська влада розраховує скоротити фінансування лікарень з міського бюджету.

На запитання журналістів, чи є гарантії того, що відвідувачеві не доведеться платити тепер двічі – один раз до добродійного фонду, вдруге – безпосередньо в касу поліклініки або лікарні, І.КІЛЬЧИЦЬКА відповіла: «Такої гарантії вам ніхто не може дати». Водночас, вона додала, що в даній ситуації розраховує на зацікавленість медиків у тому, щоб їх медустанови розвивалися за рахунок грошей, одержаних від наданих медичних допомог.

За словами І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, перша консультація у лікаря буде безплатною, а якщо знадобиться консультація професора, то тоді пацієнтові вже доведеться платити. Крім того, пояснюючи нововведення, вона повідомила, що, наприклад, аналізи за направленням лікаря також буде безплатним, а якщо пацієнт самостійно ухвалив рішення здати аналізи, то йому доведеться платити.

Точніше про те, як буде введена плата, І.КІЛЬЧИЦЬКА пообіцяла розповісти на презентації.