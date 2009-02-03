Українське законодавство щодо авторського права не поступається європейському

В Україні професійна підготовка суддів, які розглядають справи щодо захисту інтелектуальної власності, є недостатньою.

Таку думку висловив голова Державного департаменту інтелектуальної власності Микола ПАЛАДІЙ сьогодні на круглому столі в УНІАН на тему “Плагіат та крадіжки інформації у ЗМІ: як протистояти інтелектуальним злодіям?”.

Захід пройшов у рамках проекту “Висока журналістика”, що реалізовується за підтримки Посольства США в Україні.

Аналізуючи наявну проблему, М.ПАЛАДІЙ визначив у ній два аспекти: законодавчий і судовий.

“Якщо подивитися чесно в очі судді, то він може сказати: ми цього не вивчали в інституті, ми практично не знаємо цих нюансів і лише зараз починаємо вчитися”, - констатував він рівень готовності суддівського корпусу України до розгляду справ у сфері захисту інтелектуальної власності та авторських прав.

Водночас, експерт повідомив, що кількість таких справ, які є на розгляді у судовій палаті у сфері інтелектуальної власності Вищого господарського суду України, щоразу зростає у “геометричній прогресії”.

Характеризуючи законодавчий вимір цієї проблеми, М.ПАЛАДІЙ наголосив, що, з позиції міжнародних експертів, українське законодавство у сфері авторського і суміжного права є практично європейським.

“Інша справа, як в Україні ці закони діють? Тут вже є нюанси”, - сказав він.

М.ПАЛАДІЙ також запропонував найближчим часом провести у Києві на базі Інституту інтелектуальної власності семінар для працівників ЗМІ, де розкрити усі нюанси законодавства з питань інтелектуальної власності, плагіату та захисту інформаційного продукту.

У свою чергу, головний редактор інформаційного агентства УНІАН Олександр ХАРЧЕНКО запропонував запросити на цей захід також і суддів, які розглядають справи у сфері інтелектуальної власності, щоб таким чином ефективніше визначити шляхи подолання проблеми і єдине розуміння їхньої природи.

“Слід розуміти, що рівень українського законодавства у цій сфері є достатнім, щоб компетентний юрист міг успішно захистити права професійного журналіста. З позиції голови профільного держдепартаменту хочу наголосити, що ми маємо сто відсотків аргументів для того, щоб відстояти права журналіста у будь-якому суді, у тому числі європейському”, - зауважив М.ПАЛАДІЙ.

Також експерт повідомив, що сьогодні в Україні спеціалістів у сфері інтелектуальної власності і авторського права готують 16 вищих навчальних закладів. Він закликав співробітників ЗМІ отримати у цих закладах другу вищу освіту, щоб підвищити свій професійний рівень.

“Тема плагіату в Україні є нагальною. Але не маю сумніву, що з нею можна успішно боротися і перемагати”, - вважає М.ПАЛАДІЙ.

Але, на його думку, самі журналісти повинні дотримуватися норм професійної і людської етики, поважати колег і бути юридично обізнаними.