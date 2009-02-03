Ющенко розказав суддям, коли будуть їхні похорони

Президент України Віктор ЮЩЕНКО критикує роботу судів щодо захисту прав власності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні на нараді з питань удосконалення державної політики в сфері захисту прав власності.

За його словами, робота судів щодо захисту прав власності є незадовільною, а довіра до них суспільства “нульовою”.

Він також зазначив, що сьогодні в судовій системі наявна ціла каста суддів-рейдерів, які сприяють протиправним діям сфери прав власності.

Звертаючись до учасників наради В.ЮЩЕНКО також зазначив, “буде судова система, яка підпорядковується одному лідеру однієї партії – це похорони ваші”.

Як приклад протиправного рішення суду, який призвів до рейдерського захоплення підприємства, В.ЮЩЕНКО назвав рішення Соснівського райсуду Черкас, згідно з яким було проведено рейдерське захоплення фармацевтичної фірми “Дарниця”.