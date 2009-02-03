Брифінг представників Венеціанської комісії та Конституційного суду

4 грудня - 14-00 - У ВРУ відбудеться брифінг заступника Секретаря Венеціанської Комісії Томаса Маркерта, члена Венеціанської Комісії, голови Конституційного Суду Угорщини Петера Пацолая, заступника члена Венеціанської Комісії Ангеліки Нуссбергер та члена Секретаріату Венеціанської Комісії Сергія Кузнєцова (вул.Грушевського, 5, конференц-зала. Вхід за картками акредитації через 1-й та 9-й під´їзди). Вхід за картками акредитації.

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