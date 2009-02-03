Форум «Права дитини: 20 років дії»

19-20 лютого 2009 року відбудеться Форум організацій, що працюють в інтересах дітей «Права дитини: 20 років дії». Захід організовано Всеукраїнською громадською організацією «Жіночий консорціум України» та Шведською громадською організацією «Спасімо дітей».

Форум присвячено 20-річчю Конвенції ООН про права дитини. Переддень святкування двадцятої річниці Конвенції - це ще одна нагода привернути увагу до того, яким чином цей документ впроваджується в Україні; які перепони виникають у процесі впровадження міжнародних стандартів захисту прав дітей; які перспективи подальшого просування питання захисту прав дітей в Україні.

Метою Форуму є об’єднання зусиль державних, міждержавних та громадських організацій, що просувають права та інтереси дитини в Україні для привернення уваги до проблем дітей в рамках 20-ої річниці Конвенції про права дитини.

До участі у форумі запрошенні представники Ради Європи, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), міністерств, громадських організацій та об’єднань.

Іногороднім забезпечується проїзд (потяг купе або автобус), харчування та проживання (1 доба).

Реєстрація учасників триватиме до 11 лютого 2009 р. З питань участі та виступу звертатися:

Тел/факс: (044) 279-00-26

Тел: (044) 592-68-54

E-mail: oxana_m@bigmir.net

Оксана Москаленко, Олена Грачова

Джерело : ВГО "Жіночий консорціум України"