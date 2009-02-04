Кримський спікер обіцяє не чіпати самозабудову в Сімферополі

Земельний конфлікт на вулиці Балаклавській у Сімферополі потрібно вирішувати мирним шляхом, вважає кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО.

«Можна знайти мирову угоду за участю всіх сторін», - заявив кримський спікер журналістам у Сімферополі.

Конфлікт виник навколо 8 га землі. Земля раніше належала Міністерству оборони України, яке планувало передати її Сімферополю. На цій території декілька комерційних фірм планували збудувати багатоповерхівки, проте територію в 2006 році захопили учасники так званих «галявин протесту» з числа кримських татар. Вони заявляють, що земля була передана фірмі незаконно. Представники комерційної структури це спростовують. 80 сімей кримських татар зараз облаштовуються на земельній ділянці – будують житло і звели мечеть, все це вони назвали селищем «Новий Крим». Меджліс заявляє про те, що готується «збройна спецоперація» для знесення будівель кримських татар. Міліція Криму запевняє, що про спецоперацію не йдеться, а передбачається знесення самовільних будівель за рішеннями суду, які потрібно виконувати. Примусовим виконанням рішень судів займається Державна виконавча служба, що входить у систему органів Міністерства юстиції. ДВС за необхідності залучає співробітників органів внутрішніх справ у порядку, встановленому законодавством. Меджліс запросив представників ПАРЄ до Криму для ознайомлення з ситуацією, що склалася.

Як передає кореспондент УНІАН, А.ГРИЦЕНКО нагадав, що кримське керівництво звернулося до Міноборони з проханням передати у власність Сімферополя частину землі по вулиці Балаклавській. Земельна ділянка, вважає спікер Криму, могла б бути використана для врегулювання конфліктної ситуації. «Яка там буде схема запропонована - ми поки ситуацію обговорюємо і з одного, і з іншого боку - рішення поки не знайдене», - сказав керівник парламенту автономії.

А.Гриценко висловив думку, що «поки не буде знайдене рішення, якихось серйозних рухів у цьому питанні (у знесенні самовільних будівель на вул. Балаклавській) не буде».

Разом із тим, кримський спікер підкреслив: він негативно ставиться до фактів самозахватів - як кримськими татарами, так і громадянами інших національностей. «Судові рішення (про знесення самовільних будівель) повинні виконуватися», - підкреслив глава парламенту Криму.

Довідка. У січні і листопаді 2007 року на вулиці Балаклавській відбулися зіткнення між учасниками «галявин протесту» і представниками фірми-забудовника.