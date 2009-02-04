СБУ передала Польщі розсекречені архіви про сталінські репресії

Служба безпеки України передала польському Інституту національної пам’яті розсекречені архівні документи про репресії сталінського режиму проти поляків.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, на виконання домовленостей між українським та польським президентами, досягнутих під час візиту Віктора ЮЩЕНКА до Варшави 28 січня, у Службі безпеки України відбулися переговори в.о. голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА з делегацією Інституту національної пам’яті Республіки Польща на чолі з президентом інституту Янушем КУРТИКОЮ.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО підкреслив важливість співпраці обох установ, відзначивши її високу ефективність, адже на сьогодні в спільній українсько-польській серії «Польща та Україна у 30-х – 40-х роках ХХ століття. Невідомі документи з архівів спеціальних служб» побачили світ вже сім томів із унікальними документами. Останній – це книга «Голодомор в Україні 1932-1933», яка була презентована минулого року у дні вшанування пам’яті жертв Голодомору спочатку в Україні, а згодом – у Польщі. За досягнутою домовленістю незабаром з’явиться англомовна версія цього тому.

Крім того, у рамках співробітництва Архіву СБУ з Архівом Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща та Інститутом національної пам’яті Польщі до друку готується наступна книга серії – «Великий терор в Україні: польська операція 1937-1938».

Під час переговорів польську сторону було поінформовано про новий етап роботи Служби безпеки України щодо розсекречення архівних документів радянських каральних органів, що був започаткований Указом Президента України «Про розсекречення, оприлюднення та вивчення архівних документів, пов`язаних з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні».

Представникам Інституту національної пам’яті Польщі передано електронні копії документів, які розповідають про репресії комуністичного тоталітарного режиму проти поляків у 1930-40 рр. Серед них – службове листування НКВС УСРР щодо репресій проти поляків у 1935-1936 роках за справою “Польської військової організації” (“ПОВ”) та іншими справами стосовно “польської контрреволюції та шпигунів”. Великий блок документів розповідає про операцію НКВС УСРР з переселення понад 15 тисяч польських і німецьких родин (близько 70 тис. осіб) з Вінницької та Київської областей до Казахстану у 1936 році. Передані документи розповідають також про утримання та трагічну долю польських військовополонених, яких утримували у таборах НКВС на території України у 1940 році.

Сторони домовились, що найближчим часом між Службою безпеки України та Інститутом національної пам’яті Республіки Польща буде підписано Угоду про спільне вивчення архівних документів стосовно голодоморів і політичних репресій тоталітарного комуністичного режиму 1917-1991 рр. Угода передбачатиме обмін досвідом, документами та подальшу спільну видавничу діяльність.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО наголосив, що СБУ, яка впевнено переходить на європейські стандарти, зацікавлена у вивченні досвіду польських колег у питаннях розсекречення та оприлюднення історичних документів.