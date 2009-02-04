Європа хоче посилити захист дітей від домагань в інтернеті

Європарламент закликає посилити захист дітей від сексуальних домагань в Інтернеті.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у доповіді Роберти АНГЕЛІЛЛІ (група “Союз за Європу націй”, Італія), схваленій на засіданні Європарламенту у Страсбурзі 3 лютого.

“За” проголосував 591 депутат, проти – двоє, утрималися шестеро депутатів.

У документі депутати закликали до запровадження кримінальної відповідальності за усі види сексуальних домагань до дітей, включаючи “залицяння” до дітей із сексуальними намірами. При цьому, вважають депутати, кримінальну відповідальність мають нести провайдери інтернет-чатів та форумів, де спостерігається активність педофілів. Робота з виявлення таких інтернет-майданчиків, на переконання депутатів, має включати у себе регулярні контакти з дітьми.

Європарламент також закликав Єврокомісію переглянути рамкове рішення з метою створити національні системи управління сексуальними злочинами, які б мали включати оцінку ризиків, програми втручання і терапії для мінімізації ризиків повторних злочинів. Такі програми, на думку депутатів, мають фінансуватися з бюджету Європейського Союзу.

Депутати також закликали країни-члени ЄС сприяти жертвам сексуальної експлуатації подавати кримінальні та цивільні позови у національні суди проти сексуальних злочинців.

Крім того, депутати висловили переконання у тому, що “дитячий секс-туризм” має розглядатися як злочин в усіх країнах-членах ЄС, а громадяни Євросоюзу, що скоїли сексуальні злочини за межами ЄС, мають ставати суб’єктом екстериторіального кримінального законодавства.

Депутати зазначили, що 7 країн-членів Євросоюзу і досі не підписали відповідну конвенцію Ради Європи, а 8 країн-членів – не ратифікували протокол до конвенції ООН з прав дитини щодо продажу дітей, дитячої проституції та порнографії.