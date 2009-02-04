Карпачова подякувала послу Туреччини за визволення українських моряків

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА подякувала Надзвичайному і Повноважному послу Туреччини в Україні Ердогану Шеріфу ІШДЖАНУ за визволення з піратського полону судна "Босфорус Продіджі", у складі екіпажу якого перебуває восьмеро українців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Омбудсмана, під час зустрічі вона особливо відзначила ефективну роботу турецьких переговорників, котрі без залучення іноземних посередників зуміли досить швидко вирішити всі питання.

За інформацією посла, переговори з сомалійськими піратами, які 16 грудня 2008 року захопили поблизу узбережжя Йємену турецьке судно "Босфорус Продіджі", були розпочаті судновласником 24 грудня і тривали 39 днів. 2 лютого вночі після передачі викупу судно було звільнене і з погашеними вогнями залишило територіальні води Сомалі.

Е.ІШДЖАН поінформував Н.КАРПАЧОВУ про те, що нині судно прямує до найближчого безпечного порту, а стан здоров‘я усіх звільнених членів екіпажу задовільний.

Відповідаючи на запитання посла стосовно долі екіпажу судна "Фаїна", Уповноважений ВР з прав людини висловила надію, що найближчим часом буде також безпечно визволено "Фаїну".