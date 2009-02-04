Депутати звернули увагу на права дітей

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення захисту прав дітей».

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосувало 378 із 444 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Законопроектом передбачається приведення законодавчих актів України у відповідність з положеннями міжнародних договорів.

Зокрема, передбачено внести зміни до Сімейного кодексу України в питанні забезпечення належного здійснення батьківських прав та виконання обов’язків, в тому числі реалізації права на контакт з дитиною.

Крім того, вносяться доповнення до Цивільного процесуального кодексу, які регламентують особливості залучення дитини до розгляду справи.

Також передбачається внести зміни до Закону «Про охорону дитинства» щодо розширення повноважень органів виконавчої влади у сфері забезпечення захисту дітей.