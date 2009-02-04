До суду передали справу міліціонера, який збив двох пішоходів

Прокуратурою Голосіївського району Києва передано до суду кримінальну справу за обвинуваченням працівника міліції у порушенні правил безпеки дорожнього руху.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, у листопаді минулого року правоохоронець на власному автомобілі з перевищенням швидкості, проїжджаючи на червоний сигнал світлофора, збив двох жінок на пішохідному переході та зник з місця дорожньо-транспортної пригоди.

У результаті ДТП потерпілі, які до того ж є інвалідами з дитинства, а одна із них – неповнолітня, отримали тілесні ушкодження різної тяжкості.

Справу було порушено за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

За вчинення даного злочину працівникові міліції загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.