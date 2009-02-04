У МВС хваляться, що на них стали скаржитися менше

У січні цього року майже удвічі зменшилася кількість скарг до Міністерства внутрішніх справ на неправомірні дії міліції, повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

У січні 2009 року до МВС надійшло понад 2,6 тисяч звернень громадян, з них 2,2 тис. отримано поштою.

Понад 1,5 тис. письмових звернень надійшло безпосередньо від кореспондентів, 51 було переадресоване з Верховної Ради України, 247 - з Кабінету міністрів України, 83 - із Секретаріату Президента України, 264 - з інших органів влади і управлінь.

Найбільше звернень до центрального апарату надійшло поштою від жителів столиці - понад 340 звернень, з Харківської області надійшло 176 звернень, з Одеської - 161, Дніпропетровської та Донецької областей - по 138 звернень.

У своїх листах громадяни порушували питання щодо неналежного розслідування кримінальних справ, кадрових питань, соціально-побутових проблем громадян, пенсійного забезпечення колишніх працівників органів внутрішніх справ тощо. При цьому суттєво зменшилася (у порівнянні з січнем минулого року) кількість звернень громадян до МВС стосовно неправомірних дій працівників міліції - на 43,2%, неналежного розслідування кримінальних справ - на 28,7%, кадрових питань працівників - на 47,4%.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого під час зустрічі з генеральним прокурором Олександром МЕДВЕДЬКОМ Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив занепокоєння зростанням кількості скарг громадян на незадовільну роботу правоохоронних органів та суду.

Глава держави констатував, що фактично у кожному третьому зверненні, які надходили до Президента упродовж 2008 року, громадяни скаржаться на незадовільну роботу правоохоронних органів та суду.

Аналіз динаміки надходження звернень громадян з питань забезпечення законності та охорони правопорядку на ім`я Президента України свідчить, що за підсумками 2008 року порівняно з аналогічним періодом 2007 року спостерігається збільшення кількості порушених питань у цій категорії на 15%. Найбільш високі темпи збільшення таких звернень спостерігаються у Черкаській, Тернопільській, Львівській областях.

Найчастіше, як свідчить аналіз таких звернень, громадяни скаржаться на: неправомірні дії працівників прокуратури; відмову у порушенні кримінальних справ і безпідставне закриття кримінальних справ; тяганину при розслідуванні кримінальних справ.