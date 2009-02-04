Порушено карну справу щодо голови медичної експертизи

За хабарництво порушено кримінальну справу стосовно голови Волинської обласної кардіологічної медико-соціальної експертизи

Прокуратурою м. Луцька порушено кримінальну справу стосовно голови Волинської обласної кардіологічної медико-соціальної експертизи, який одержував від громадян хабарі за сприяння у встановленні та продовження групи інвалідності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, голова медекспертизи, використовуючи своє службове становище з корисливих мотивів, для власного збагачення упродовж грудня минулого по січень цього року одержував від громадян хабарі, всього на загальну суму 10 тисяч гривень, за сприяння у встановленні та продовження групи інвалідності з приводу кардіологічних захворювань.

Справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 368 Кримінального кодексу України.