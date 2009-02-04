ВР ухвалила законопроект щодо виплат при народженні та дитини

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” (щодо виплат при народженні та на виховання дитини).

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного законопроекту проголосували 413 народних депутатів з 443 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом передбачається, що допомога при народженні та на виховання дитини не призначається в разі, відповідно, ненабуття або припинення відносин батьківства (усиновлення чи опіки) щодо конкретної дитини.

Крім того, згідно із законопроектом, допомога при народженні дитини нараховується у розмірах прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років встановлених на день народження дитини. Допомога на виховання дитини нараховується у розмірах прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років встановлених на місяць виплати. Допомога при народженні першої дитини надається у розмірі 9 розмірів прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років. Допомога на виховання першої дитини виплачується щомісяця в розмірі 1 прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років протягом наступних 12 місяців.

Допомога при народженні другої дитини надається у розмірі 9,1 розмірів прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років. Допомога на виховання другої дитини виплачується щомісяця в розмірі 1,5 прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років протягом наступних 24 місяців.

Допомога при народженні третьої та наступної дитини надається у розмірі 9,3 розмірів прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років. Допомога на виховання третьої та наступної дитини виплачується щомісяця в розмірі 2,2 прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років протягом наступних 36 місяців.