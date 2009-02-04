Кишенькових злодіїв поменшає?

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо кваліфікації злочинів і правопорушень)».

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосувало 411 із 444 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законопроектом пропонується статтю 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення викласти в новій редакції, передбачивши, що адміністративна відповідальність наступатиме лише за викрадення колективного та державного майна, а за викрадення майна приватної власності фізичних осіб наставатиме кримінальна відповідальність, незалежно від вартості викраденого майна.