Двоє українців поранили бельгійського підлітка і втекли

Двоє українських неповнолітніх братів, що підозрювалися у нанесенні тяжкого поранення ножем бельгійському підлітку залишили Бельгію.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомляє сьогодні фламандська газета Het Laatste Nieuws.

За даними видання, злочин, в якому підозрювалися брати, був скоєний у вересні 2007 року.

Газета зазначає, що підозрювані залишили країну за місяць до початку судових слухань разом із іншими членами своєї родини, з якими вони проживали в Бельгії нелегально.

Родина Г. очікувала на умовне звільнення з-під варти старшого сина, що відбулося у грудні 2008 року.

Як і всі нелегальні мігранти, що вирішили залишити країну добровільно, родина Г. отримала квитки за рахунок уряду Бельгії, а також по 250 євро премії на кожного дорослого.

Департамент іноземців Бельгії заявив, що не був поінформований прокуратурою міста Гент, де і проводилося слідство, про те, що два брати підозрюються у скоєнні злочину.

У свою чергу прокуратура Гента повідомила, що не може постійно повідомляти про розслідування Департамент іноземців через велику кількість злочинів, скоєних іноземцями.