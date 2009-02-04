КС оприлюднить рішення у справі за поданням Н.Карпачової щодо відповідності Конституції положення Сімейного кодексу України (справа про різницю у віці між усиновлювачем та дитиною)

5 лютого - 10-00 - Конституційний Суд України оприлюднить прийняте 3 лютого ц.р. рішення у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремого положення частини другої статті 211 Сімейного кодексу України (справа про різницю у віці між усиновлювачем та дитиною). Після оприлюднення Рішення відбудеться прес-конференція судді-доповідача у справі Марії Маркуш (вул.. Жилянська, 14). Потрібна акредитація. Телефони: : 238-10-80, 238-11-38 до 18-00 4 лютого.