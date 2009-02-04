За минулий рік українцями стало майже півтисячі іноземців

Протягом 2008 року за рішеннями президента, органів внутрішніх справ, дипломатичних представництв та консульських установ 45873 особи набули українського громадянства і 5456 особам припинено громадянство України.

Так, протягом 2008 року згідно з рішеннями президента прийнято до громадянства України 3243 особи, які належать до 85 національностей, повідомляє прес-служба президента.

Найбільш чисельними з них є росіяни - 32%, вірмени - 17%, азербайджанці - 8%, молдовани -7%.

Зазначені особи мають певний рівень освіти: вища освіта - 26%, середня спеціальна - 19%, середня - 51%.

Для набуття громадянства України іноземці та особи без громадянства приїхали з 49 держав світу:

Росія - 22%,

Вірменія - 14%,

Узбекистан - 11%,

Молдова - 11%,

Азербайджан - 10%,

Грузія - 9%.

Серед осіб, прийнятих до громадянства у 2008 році 127 біженців, з них 19 неповнолітніх.

Минулого тижня також відбулося засідання Комісії при президенті України з питань громадянства.

На ній було прийнято рішення про прийняття до громадянства України 425 осіб. Також ухвалено рішення про вихід з громадянства України - 343 осіб.

Українська правда