За минулий рік українцями стало майже півтисячі іноземців
Найбільш чисельними з них є росіяни
Протягом 2008 року за рішеннями президента, органів внутрішніх справ, дипломатичних представництв та консульських установ 45873 особи набули українського громадянства і 5456 особам припинено громадянство України.
Так, протягом 2008 року згідно з рішеннями президента прийнято до громадянства України 3243 особи, які належать до 85 національностей, повідомляє прес-служба президента.
Найбільш чисельними з них є росіяни - 32%, вірмени - 17%, азербайджанці - 8%, молдовани -7%.
Зазначені особи мають певний рівень освіти: вища освіта - 26%, середня спеціальна - 19%, середня - 51%.
Для набуття громадянства України іноземці та особи без громадянства приїхали з 49 держав світу:
Росія - 22%,
Вірменія - 14%,
Узбекистан - 11%,
Молдова - 11%,
Азербайджан - 10%,
Грузія - 9%.
Серед осіб, прийнятих до громадянства у 2008 році 127 біженців, з них 19 неповнолітніх.
Минулого тижня також відбулося засідання Комісії при президенті України з питань громадянства.
На ній було прийнято рішення про прийняття до громадянства України 425 осіб. Також ухвалено рішення про вихід з громадянства України - 343 осіб.