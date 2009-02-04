Четверо громадян поскаржилися до суду на Верховну Раду

Четверо громадських активістів Віктор ГАРБАР, Володимир МАРТИНЮК, Олександр СЕВЕРИН та Михайл СВИСТОВИЧ сьогодні звернулися із позовом до Окружного адміністративного суду Києва із скаргою на бездіяльність Верховної Ради України та неконституційність її регламенту.

Про це УНІАН повідомили в громадській організації "Альянс Майдан".

Позов визначає відповідачами Верховну Раду України, голову Верховної Ради України та Президента України і стосується "бездіяльності всіх цих суб`єктів щодо виконання конституційних норм", за якими діяльність Ради має регламентуватися саме законом, а не підзаконними актами, чим, на думку позивачів, є "всі "регламенти", проголосовані дотепер нардепами "не у юридичній формі закону України". Зміст головної вимоги полягає у зобов`язанні відповідачів до внесення, прийняття, підписання Регламенту Верховної Ради України у формі закону (законодавчого акту).

"Спір є, властиво, простим як господарське мило, як очевидна ницість "політреформи", як комічна вар`юватість "блокування" трибуни ВРУ, як тотальне нардепівське голосування чужими картками, як казкова "робота з виборцями", - заявив один із авторів позову кандидат юридичних наук, правовий радник ВГО "Альянс Майдан" Олександр СЕВЕРИН. "Є кількоразово розтлумачена Конституційним Судом України вимога Основного Закону (на котру відповідачі, в тій чи іншій мірі, "сперлися", у сенсі російського "облокотились") – діяльність Верховної Ради України має регулюватися регламентом у формі закону (законодавчого акту) України, а не підзаконними папірцями власне ВРУ, не забаганками фракцій і не вигадливістю спікера", - заявив він.

На думку О.СЕВЕРИНА, прагнення державного органу самостійно і безконтрольно (у цьому випадку – без можливості для Президента застосувати вето і без громадського контролю) "визначати власну поведінку і, можливо, навіть власну компетенцію спільного з правовою державою має небагато". "Погодьтеся, що за умов багаторічного невиконання Конституції України законодавчим органом України предметно говорити про правову державу, про верховенство права, м`яко кажучи, не доводиться", - стверджує О.СЕВЕРИН.