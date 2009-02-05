Голова СБУ про прослушку, обшуки та пільгові тарифи в їдальні

Тимчасово виконуючий обов’язки голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляє, що СБУ не прослуховує народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив після завершення розгляду його кандидатури на посаду голови відомства профільним комітетом ВР, відповідаючи на запитання журналістів.

«Я стою на принциповій позиції: всі «прослушки» зараз санкціонуються судом… Ніяких політичних замовлень немає. Це перевіряється. Президент Віктор ЮЩЕНКО жодного разу у нас не питав, чи є якісь зведення телефонні», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

При цьому він нагадав, що за попереднього голови Верховної Ради СБУ вже звинувачувалась у здійснені нібито несанкціонованого прослуховування представників різних політичних сил.

«Зайшла Генеральна прокуратура, порушила кримінальну справу, кожного нашого співробітника допитала, провели обшуки в домівках (СБУ пішла на безпрецедентні кроки) - нічого не підтвердилось. Хоч би хтось вибачився? Ні», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Водночас, відповідаючи на запитання щодо створення Тимчасової слідчої комісії ВР з перевірки діяльності СБУ, В.НАЛИВАЙЧЕНКО запевнив, що відомство «готове прийняти будь-яку комісію, будь-якого прокурора – СБУ є надзвичайно контрольованою і прозорою структурою».

«До речі, коли пан МОРОЗ подавав на нас в Рахункову палату перевірити все до останньої їдальні, єдине зауваження було, що ми годуємо співробітників СБУ за пільговими тарифами, але поки я до останнього дня буду в СБУ, ми так і будемо робити», - заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня Президент В.ЮЩЕНКО вніс до Верховної Ради подання щодо призначення В.НАЛИВАЙЧЕНКА головою Служби безпеки України.

Водночас у парламенті пропонується створити Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування заяв в.о. голови Служби безпеки України В.НАЛИВАЙЧЕНКА та заступника голови СБУ Тиберія ДУРДИНЦЯ щодо звинувачень деяких народних депутатів у корупції, контрабанді, рейдерстві, зловживанні службовим становищем та інших злочинах. Відповідний проект постанови, внесений народним депутатом від фракції НУ-НС Геннадієм МОСКАЛЕМ.