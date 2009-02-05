Європарламент взявся за роботодавців, що наймають нелегалів

Європарламент в цілому підтримав посилення санкцій проти роботодавців, що наймають нелегальних мігрантів, однак остаточне голосування з цього питання було відкладено до наступної сесії 18-19 лютого.

Як передає власний кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене на прохання доповідача Клаудіо ФАВА (група соціалістичних партій, Італія), який запропонував дати можливість додати до доповіді декларацію країн-членів про те, що директива про санкції не означатиме неможливість подальшої зміни законодавства й щодо підрядників.

Запропонована Єврокомісією Директива, яка в цілому була схвалена сьогодні Європарламентом, передбачає запровадження мінімальних санкцій на європейському рівні проти роботодавців, що використовують працю нелегальних мігрантів, серед яких штрафи, виплата недоплаченої зарплати, порівняно з тією, яку платили б легальному робітнику, а також винесення вироків про притягнення до публічних робіт терміном до 5 років.

Директива також передбачає кримінальну відповідальність проти роботодавців, які здійснили рецидиви при наймі на роботу нелегальних мігрантів, у випадках значної кількості нелегалів серед працівників роботодавця, якщо умови роботи мають ознаку експлуатації, якщо робітник був жертвою торгівлі людьми або неповнолітнім.

При цьому роботодавець, у якого на роботі виявлено нелегальних мігрантів, має повернути отриману протягом року бюджетну допомогу, якщо він її отримував. Також роботодавець має сплатити всі податки та відрахування, як у випадку, якщо б на посаді, яку обіймав нелегал, працював легальний виходець з третіх країн, а також видатки, пов’язані з поверненням нелегала до країни походження.

У випадках, коли важко встановити тривалість роботи нелегального мігранта у роботодавця, за визначенням вважається, що нелегал працював три місяці.

Разом із тим депутати Європарламенту висловилися за зменшення штрафних санкцій у разі використання роботи нелегалів у домогосподарстві, якщо їхня праця не мала ознак експлуатації.

Крім того, депутати висловились за створення механізму розгляду скарг нелегальних мігрантів з метою позбавлення ризику юридичної відповідальності роботодавця, який наймав нелегальних мігрантів помилково. При цьому нелегальні мігранти, що співпрацюють у розслідуванні проти роботодавця, повинні мати право отримати тимчасову посвідку на проживання.

Європарламентарії також висловилися за проведення країнами-членами ЄС достатньої кількості ефективних інспекцій з контролю за зайнятістю нелегальних мігрантів.

Великобританія вже заявила про те, що не застосовуватиме положення цієї Директиви, скориставшись опцією “opt-out”, оскільки вважає, що на рівні ЄС не можна встановлювати кримінальну відповідальність за злочини.

Віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання юстиції, свободи та безпеки, Жак БАРРО у своєму коментарі, текст якого передано УНІАН, привітав рішення Європарламенту щодо посилення санкцій проти роботодавців, що наймають нелегальних мігрантів.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2007 року Європейська комісія запропонувала посилити санкції проти роботодавців, які наймають нелегальних мігрантів.

Головна мета проекту директиви, представленого комісією, – встановити подібні санкції в усіх країнах-членах ЄС. Усі санкції передбачено здійснювати лише стосовно роботодавців, а не робітників.

На сьогодні 26 з 27 країн-членів ЄС запровадили різноманітні санкції проти роботодавців, які використовують працю нелегальних мігрантів, а в 19-ти країнах передбачена також кримінальна відповідальність.

Комітет з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ Європарламенту 22 січня поточного року підтримав проект доповіді К.ФАВА щодо Директиви про запровадження санкцій проти роботодавців, які використовують працю нелегальних мігрантів.