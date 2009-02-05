У Києві учасники акції протесту заблокували вулицю Грушевського

У Києві учасники акції протесту проти збільшення транспортного збору і податків заблокували вулицю Грушевського.

Як передає кореспондент УНІАН, рух транспорту в бік Європейської площі повністю заблокований. Рух транспорту в бік Арсенальної просувається дуже повільно.

По вулиці Грушевського дуже багато автомобілів з українськими прапорами, а також з плакатами, на яких написано: «Ні грабіжному транспортному збору!», «Не вмієш керувати – геть від керма!» тощо.

Представники ДАІ намагаються посунути автомобілі протестувальників, щоб забезпечити хоча б якийсь рух по одній з центральних вулиць столиці.

Періодично протестуючі гудять навпроти Кабміну та Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, Всеукраїнська акція протесту проти збільшення транспортного збору і податків відбудеться сьогодні в усіх великих містах. Її організатори обіцяють участь в акції представників понад 500 автомобільних клубів України.

Власники авто обурені планами у кілька разів підняти ставку податку з транспортних засобів і вимагають скасування поборів.