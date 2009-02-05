Страховій компанії дозволили набирати працівників за знаком зодіаку

Австрійська влада не вважає дискримінацією добір працівників за знаком зодіаку, повідомляється на сайті The Daily Mail 4 лютого.

Оголошення зальцбурзької страхової компанії про набір нових працівників на посади менеджерів і продавців містило вимоги щодо віку і дати народження кандидатів. Компанія хотіла найняти Козерогів, Тільців, Водоліїв, Овнів і Левів, старших 20 років.

Реклама викликала обурення правозахисників, що призвело до розслідування. Страхова компанія пояснювала свої вимоги статистикою: дані про продажі в країні свідчили, що найкращих результатів досягають представники цих п`ятьох знаків зодіаку.

Експерти визнали, що роботодавець має право встановлювати вимоги до знаку зодіаку потенційного співробітника, оскільки це не порушує чинного законодавства, що захищає працівників від дискримінації на підставі статі, віку, раси й інших ознак.

Лента.ру