Літні люди не зможуть всиновити немовля

Положення Сімейного кодексу України про те, що різниця у віці між усиновлювачем і дитиною не може бути більше, ніж 45 років, не суперечить Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення оголосив сьогодні голова Конституційного Суду Андрій СТРИЖАК у справі за зверненням Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ про невідповідність Конституції статті 211 Сімейного кодексу України щодо різниці вікового обмеження у 45 років між усиновлювачем і дитиною.

У рішенні КС йдеться, що визначена законом вимога щодо різниці у віці між усиновлювачем і дитиною є однаково обов’язковою для всіх осіб, які бажають усиновити дитину, фактично стосується можливості усиновлення дитини певного віку, а тому не порушує принципу рівності громадян перед законом, закріпленої статтею 24 Конституції України.

Таким чином Конституційний Суд дійшов висновку, що встановлена законом різниця у віці між усиновлювачем та дитиною є конституційною.

Як зазначила суддя-доповідач по цій справі Марія МАРКУШ, Конституційний Суд виходить саме з інтересів дитини. Адже, на думку судді, престарілі особи не завжди можуть забезпечити належного виховання дитини, приділити належну увагу, адже після досягнення пенсійного віку самі можуть бути непрацездатними.

Водночас М.МАРКУШ зазначила, що, мабуть, було б доцільно законодавцеві думати над встановленням певної альтернативи, виключення, щоб за певних обставин для окремих категорій осіб вимога Сімейного кодексу про віковий бар’єр не була такою імперативною.