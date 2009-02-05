Європарламент хоче допомогти США у розселенні в`язнів Гуантанамо

Європейський парламент закликає країни-члени ЄС прийняти в’язнів Гуантанамо.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій на засіданні Європарламенту у Страсбурзі резолюції. Резолюцію підтримали 542 депутати, проти висловилися 55, утримався – 51.

У документі депутати привітали намір нового Президента США Барака ОБАМИ закрити в’язницю Гуантанамо і водночас закликали Сполучені Штати забезпечити в’язням дотримання прав людини та фундаментальних свобод.

Депутати вважають, що ті в’язні, стосовно яких США мають конкретні докази провини, повинні бути негайно передані до суду і, у випадку засудження до позбавлення волі, ув’язнені в США.

Разом з тим, особи, проти яких немає доказів і які не можуть бути репатрійовані через ризики тортур чи переслідувань на батьківщині, мають отримати можливість залишитися в США, а ті, хто захочуть повернутися до своїх країн, – зробити це якнайшвидше.

У резолюції також міститься заклик до країн-членів ЄС бути готовими у випадку прохання з боку США прийняти колишніх в’язнів Гуантанамо, проти яких немає доказів щодо їх причетності до злочинної діяльності.

На сьогодні в Гуантанамо налічується 242 в’язнів.