Щодо пастора Аделаджі порушили кримінальну справу

Слідчі органи в рамках розслідування кримінальної справи щодо шахрайства компанії «Кінгс Кепітал» порушили кримінальну справа стосовно пастора Посольства Божого Сандея АДЕЛАДЖІ і взяли з нього підписку про невиїзд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник начальника Головного слідчого управління МВС України Віктор ІЛЬЧУК.

«Відносно нього порушено кримінальну справу за шахрайство і обрано підписку про невиїзд», - сказав він, додавши при цьому, що відповідні процесуальні дії були проведені слідчим 10 днів тому.

Відповідаючи на одне з запитань, яке стосувалося обшуку приміщень С.АДЕЛАДЖІ, В.ІЛЬЧУК поінформував, що під час цих заходів були вилучені деякі документи та вилучені кошти.

«Зараз перевіряємо, що це за кошти, і як вони були отримані ним», - сказав заступник начальника ГСУ.

У той же час він зауважив, що постанова про порушення стосовно пастора кримінальної справи в суді не оскаржена, а тому не скасована.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада 2008 року керівництво компанії «Кінгз Кепітал» заявило про рішення тимчасово припинити виплати клієнтам.

24 листопада столична міліція затримала керівника «Кінгз Кепітал» Олекандра БАНДУРЧЕНКА за звинуваченням у шахрайстві з грішми громадян.

Начальник Головного управління МВС України в місті Києві Віталій ЯРЕМА заявив, що підставою для порушення кримінальної справи згідно з ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство) були заяви від майже 60 громадян, які відповідно до укладених угод з «Кінгз Кепітал», не можуть одержати ані обіцяних відсотків, ані вкладених грошей.

2 січня у рамках розслідування кримінальної справи щодо діяльності «Кінгз Кепітал» київська міліція почала обшуки на місцях роботи і помешкання пастора «Посольства Божого» С.АДЕЛАДЖІ.

У київській міліції також відзначили, що це пов`язано з тим, що в заявах постраждалих від діяльності «Кінгз Кепітал» зазначається, що саме С.АДЕЛАДЖА під час своїх проповідей закликав парафіян вкладати гроші в цю фінансову установу.