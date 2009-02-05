У центрі Чернігова підприємці водять козу

На Красній площі Чернігова підприємці міста та окремих районів області в рамках акції протесту "Дістали!" водять козу.

Як передає кореспондент УНІАН, незгоду з діями уряду та Верховної Ради під час економічної кризи прийшли висловити майже 1 тис. підприємців Чернігівщини. Організаторами акції протесту виступили Чернігівська профспілка підприємців, профспілка "Підприємець" та Асоціація пасажирських перевізників Чернігівщини.

На площі встановлено мікроавтобуси, окрема група таксистів їздить, сигналячи, по місту, а організатори акції водять по площі козу, збираючи гроші на податки для уряду та парламенту.

Голова Чернігівської профспілки підприємців Олена ВАРНАКОВА зізналася, що таку ідею їй підказав Юрій ЛУЦЕНКО. "Кілька років тому, коли він був просто громадським діячем, поділився зі мною способом впливу на владу – водіння кози. Але все якось не було нагоди використати", - сказала вона. "Ми хочемо, щоб нас почули. Ми – не бидло, ми – не козли, ми – України доньки і сини!", - наголосила О.ВАРНАКОВА.

За її словами, протестуючі вимагають відмінити нові ставки штрафів і податку на транспортні засоби та заборонити їх підвищення мінімум на 5 років; прийняти закон про цільове використовування транспортного податку виключно на будівництво і ремонт доріг; ввести заборону на вилучення будь-якого майна, окрім заставного; заборонити введення нових податків і зборів і збільшення існуючих. Окремою вимогою є заборонити зменшення розмірів і затримку соціальних виплат.

"Основна наша вимога – введення мораторію на прийняття будь-яких законодавчих актів, що впливають на податкову систему", - зазначила О.ВАРНАКОВА.