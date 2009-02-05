Мін`юст став на захист киян

Міністерство юстиції не реєструватиме нормативні акти Київської міської державної адміністрації у разі порушення прав та інтересів київської громади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції України Микола ОНІЩУК сьогодні під час звіту уряду у Верховній Раді, відповідаючи за запитання депутатів про підвищення тарифів, а також щоденне введення нових податків та зборів київською владою.

«Документи, які будуть порушувати права та інтереси київської громади та будуть вступати в протиріччя з актами вищої юридичної сили, реєстрації в Міністерстві юстиції не підлягають», - сказав М.ОНІЩУК.