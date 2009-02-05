Засідання Громадської Ради МОЗ

09 лютого 2009 р. з 16.00 до 18.00 відбудеться чергове засідання Громадської Ради у малому залі засідань колегій МОЗ України (вул. М. Грушевського 7, 3-й поверх).

Порядок денний засідання:

1. Звіт про діяльність Громадської Ради за 2008 рік.

2. Розвиток приватних закладів охорони здоров`я в Україні.

3. Затвердження переліку та складу Комісій Громадської Ради.

4. Обрання Президії Громадської Ради.

5. Обговорення та затвердження Плану діяльності Громадської Ради на 2009 рік.

6. Різне, в тому числі:

- екологічна безпека і атомна енергетика, вплив на здоров`я;

- оздоровлення дітей та приватизація закладів їх оздоровлення;

- доля нової редакції проекту закону "Основи законодавства про охорону здоров`я України";

- проблеми фумігації та санепідблагополуччя;

- запровадження тарифів на медичні послуги;

- про заборгованість із заробітної плати перед медичними працівниками;

- інше

Повідомте будь ласка про свою участь і можливі виступи на цьому засіданні електронною поштою: omklt@ukr.net або за телефоном 8 050 355 2425.