IІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з медичного права (ІІ Міжнародна науково-практична конференція з медичного права): «Медичне право України: проблеми управління та фінансування охорони здоров’я» відбудеться 23-24 квітня 2009 року у місті Львові.

Організаторами конференції виступають Всеукраїнська громадська організація

«Фундація медичного права і біоетики України», Львівський обласний благодійний фонд «Медицина і право», Львівський національний університет імені Івана Франка та Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.

В роботі конференції планують взяти участь представники медико-правової доктрини і практики як вітчизняної, так і зарубіжних країн, зокрема, Росії, Чехії, Франції, Польщі, Молдови.

Основні тематичні напрями конференції:

1. Формування і реалізація політики в галузі охорони здоров’я.

2. Правове регулювання управління охороною здоров’я.

3. Реформування системи охорони здоров’я: проблеми і перспективні напрями.

4. Недержавна медицина в Україні: міф чи реальність.

5. Медичне страхування в Україні: реалії і перспективи.

6. Страхування професійної відповідальності у царині охорони здоров’я.

7. Правове регулювання фінансування охорони здоров’я в Україні.

8. Управління і фінансування охорони здоров’я: досвід зарубіжних країн.

Для участі в конференції необхідно до 01 лютого 2009 року надіслати електронною поштою на одну з вказаних адрес: prlawlab@ukr.net чи prlawlab@gmail.com, заповнену заявку для внесення до реєстру учасників цього науково-практичного заходу і статтю відповідно до запропонованої тематики.