Українські автомобілісти пропонують купити Президента і прем`єра за кордоном

Сигнали авто і дудок, зливаючись в один потік, розносилися центральними вулицями столиці. Власники машин різних марок - від ще радянських “Нив” і “Жигулів” до сучасних “Тойот” і “БМВ” - вишикувалися по обидві сторони Грушевського,заблокувавши Верховну Раду і Кабмін, в надії, що цього разу влада їх почує.

Автомобілісти виходили з салонів своїх авто, обклеєних листівками з написами: “Ні грабіжницькому транспортному збору!”, “Не умієш керувати – геть від керма!”, “Алергія на політиків”, “Об`єм двигуна - не показник платоспроможності”, “Автомобіліст - не корова, досить його доїти”, “Акція проводиться без підтримки політичних сил”, “Ні дискримінації за об`ємом двигуна”.

- Мене дістало, що уряд весь час піднімає і піднімає податки. При сьогоднішній кризі у народу і так немає грошей, з чого вони платитимуть? – обурюється учасник акції Костянтин. - Ми не можемо так жити далі і ми прийшли сказати своїм правителям, що щось треба міняти, раз вони самі цього не розуміють.

- Ми не хочемо, щоб за гроші автомобілістів будували Євро-2012, - підключається Андрій. – стоятимемо, поки влада не вирішить наше питання. Ми нікуди не поспішаємо, у нас є бутерброди, кава. Під час кризи у всіх країнах знижують податки, допомагають людям. А у нас навпаки - починають тиснути. Собі зарплату підняли перед Новим роком. А нас доять.

Вимог у пікетників не так вже багато. По-перше, відмінити закон про підвищення транспортного збору, залежного від об`єму двигуна. 25 грудня 2008 року Верховна Рада різко підняла ставки податку з автовласників, причому заплатити кругленьку суму тепер доведеться не тільки власникам престижних авто, а і стареньких “Тойот”, “Вольво”, “Фольксвагенів”, “Волг”, “УАЗів” і інших, які традиційно мають великий об`єм двигуна. Вже 2 лютого Тимошенко повідомила про те, що Кабмін готує зниження ставок транспортного збору. Але на сьогодні рішення не ухвалене. По-друге, учасники акції вимагають відмінити закон про підвищення акцизного збору і законопроект про підвищення імпортних мит на 13%.

- Я горджуся цією країною – країна багатюща, люди розумні, а у владі чомусь опиняються, даруйте, виродки, - не стримується в емоціях Григорій. - Як це можна пояснити? Я дуже підтримую Задорнова в цьому плані: окремо – розумні люди, разом зберуться – натовп баранів.

- Влада розбещує, - додає юний водій Роман.

- Я не говорю, якщо мене вибрати туди, то я не буду таким же. Є система і ті, хто не в системі, там бути не можуть.

- Треба ламати систему, - тут же пропонує представник як завжди радикально налаштованої молоді.

- Вона не ламається просто так, вона напрацьовувалася десятиліттями.

Дискусія привертає все більше учасників.

- У нас купують футболістів, так може давайте купимо собі Президента і уряд, якщо наші не можуть правити? – пропонує Сергій.

- А де купити? – цікавлюся у нього.

- Давайте у Німеччині, там є люди... Виберемо нормального Президента, уряд, хай приїдуть до нас на п`ять років, ми їм заплатимо, і хай правлять, якщо наші барани не можуть.

З Верховної Ради виходить полковник міліції і шукає серед натовпу організаторів акції. Полковника тут же щільним кільцем оточують автомобілісти.

- Ми всі організатори. Всі відповімо на запитання, - відповідає один з них.

- Знайдіть 5 представників, бо натовпом же не підете, - наполягає правоохоронець.

- Вони (влада - УНІАН) знають наші вимоги. Ми їх передавали. Залишилася тільки підписати. У нас є ініціативна група. Нас неодноразово запрошували представники в Кабмін і у ВР.

- Тут ніхто не проїде, ми станемо і ляжемо, - жваво викрикує молода персона з пляшкою пива в руках. Іншим стає незручно за її поведінку перед силовиком. Намагаються згладити ситуацію.

- Ми не прихильники радикальних заходів, але стоятимемо до останнього. Адже у вас є своя робота, - звертаються вони до полковника. - А вони (ВР - УНІАН) хай займаються своєю.

- Добре, - відповідає він і йде.

В акції беруть участь близько 50 автомобільних клубів зі всієї України: Крим, Полтава Запоріжжя, Івано-Франківськ, Львів, список міст-учасників можна продовжити.

- Ми приїхали з Бєлгород-Дністровська Одеської області спеціально на акцію, - розповідають хлопці. - Поки вимоги щодо транспорту, потім будуть і соціальні. Адже сьогоднішні податки - це справжні побори.

Всі пікетники відзначають, що акція не підтримується жодною політичною силою. А організуватися вдалося завдяки ентузіазму автомобілістів і силі Інтернету.

- Тут є представники клубів, а я приватна особа, сам по собі, - сміється Григорій. - Я не вважаю себе бідною людиною, я можу ці гроші нашкрябати. Але скільки можна комусь платити незрозуміло за що. Я сьогодні відклав всі справи, кинув роботу, вирішив присвятити день акції. Якщо все принципово не зміниться – ця акція далеко не остання.

У пробці разом з учасниками акції протесту стоять рядові кияни – мимовільні заручники ситуації. Соня вже запізнилася на годину на роботу. Але особливо не переживає. Спокійно сидить в салоні своєї “Мазди” і повністю підтримує протест.

- Наша влада - це просто ганьба якийсь, - обурюється Соня. - Запросити треба якусь людину розумну, Путіна чи що, може хоч він щось зробить. Це ж жах, що в країні твориться - злодій на злодієві сидить і злодієм поганяє. Все куплено. Крим розкуплений, до моря підійти неможливо. Бандит на бандитові.

Помітно виділяються серед потоку машин автобуси №62. Їх маршрут якраз пролягає через “окуповану територію”. Салони порожні. Водій затягується цигаркою, почитуючи газету, кондуктор лузає насіння.

- Давно стоїте? - питаю у них.

- Та ось вже годину, - спокійно відповідає водій.

- Підтримуєте страйкарів чи сердитеся на них, що заважають працювати?

- Звичайно, підтримую. Нічого, постоїмо.

- Беззаконня взагалі твориться, - жваво включається в розмову кондуктор. - Де гроші брати? Зарплати не платять. Як вижити? Треба їх всіх під стінку поставити і розстріляти!

З автомобілістами солідарний навіть водій швидкої допомоги, що затесалася серед авто.

- Стоїмо зі всіма. Їхали на виклик, як бачите, не доїхали. Молодці, хай бастують. Я б ще кулемет узяв. Багатий бідного не зрозуміє.

Лідер партії “Братерство” Дмитро Корчинський теж тут. Правда не в автомобілі, а на тротуарі, як завжди, в оточенні молоді.

- Моя машина стоїть в цій пробці, теж бібікає, агітує. Ми підтримуємо акцію на 100%, - ділиться Корчинський. - Її організували автомобільні клуби, але нам довелося “зашарашити” 100 тисяч листівок в Києві, щоб народ ще підтягнувся. Моя вимога – відмінити транспортний збір, відмінити акцизи. Але я категорично не згоден з тим, що потрібно закласти транспортний збір у вартість бензину, це дурість. Уряд цим скористається і бензин у нас вже завтра коштуватиме 10 гривень за літр. З урядом не можна грати, він завжди обдурить. Відмінить транспортний збір і тут же накине нові податки і тягнутимуть ті самі гроші. Наше завдання не вибити маленьку поступку у Верховної Ради, уряду, Президента, а відправити у відставку всю політичну еліту, ввести люстрацію, заборонити людям, які керували нами 10 років, займати будь-які керівні посади.

- А хіба нова політеліта в країні є?

- Звичайно, наприклад люди, які сьогодні організовували цю акцію, не гірше керуватимуть автомобільною сферою, ніж нинішній міністр транспорту. Нова еліта – це люди, які скинули стару. От і все.

Анна Ященко

Фото Олександра Бурковського / УНІАН