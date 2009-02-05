Прес-конференція на тему: «Вимагаемо негайно внести зміни до складу групи супроводженя моряків Фаїни»

17:29, 05 лютого 2009
Права людини
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6 лютого - 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Вимагаемо  негайно внести зміни  до складу групи супроводженя  моряків Фаїни»,  організована рідними моряків т/х «Фаїна» та комітетом «Фаїна  - S.O.S.» з метою привернути увагу громадськості  до формування групи супроводження моряків, включення до складу представників рідних  и не допущення до складу даної  групи  державних  «медиків» і «психологів» . Учасники: родичі членів екіпажу; Анатолій Шарій, незалежний журналіст, член  комітету «Фаїна - S.O.S.». Запрошені: Валентин Наливайченко , в.о голови СБ України;   Володимир Огризко, голова МЗС України,  Ніна Карпачова,  уповноважений Верховної Ради України з прав людини ;  В. Альперін, судновластник  (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 8-050-989-96-92,  email: faina2009@gmail.com . Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

 

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