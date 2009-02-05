6 лютого - 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Вимагаемо негайно внести зміни до складу групи супроводженя моряків Фаїни», організована рідними моряків т/х «Фаїна» та комітетом «Фаїна - S.O.S.» з метою привернути увагу громадськості до формування групи супроводження моряків, включення до складу представників рідних и не допущення до складу даної групи державних «медиків» і «психологів» . Учасники: родичі членів екіпажу; Анатолій Шарій, незалежний журналіст, член комітету «Фаїна - S.O.S.». Запрошені: Валентин Наливайченко , в.о голови СБ України; Володимир Огризко, голова МЗС України, Ніна Карпачова, уповноважений Верховної Ради України з прав людини ; В. Альперін, судновластник (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 8-050-989-96-92, email: faina2009@gmail.com . Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.