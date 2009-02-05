Чому українці стали менше скаржитися на міліцію

Зменшення кількості скарг громадян на неправомірні дії міліції є свідченням зневіри населення у ефективності таких скарг та розчарування українців в державному апараті в цілому.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив начальник Управління моніторингу дотримання прав людини в діяльності ОВС Юрій БІЛОУСОВ.

"В той же час, в якості ще одного пояснення зменшення кількості скарг на працівників міліції, що надходять до центрального апарату МВС, наведу той факт, що значна кількість таких скарг розглядається регіональними помічниками міністра внутрішніх справ, які працюють в Управлінні моніторингу дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ", - додав він.

За інформацією Ю.БІЛОУСОВА, з початку створення цієї структури (травень 2008 року) помічники міністра внутрішніх справ прийняли 2606 громадян, 1625 звернень, ініціювали 1666 службових перевірки за фактами можливих порушень прав людини.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого Департамент зв’язків з громадськістю МВС України повідомив, що у січні цього року майже удвічі зменшилася кількість скарг до Міністерства внутрішніх справ на неправомірні дії міліції.

3 лютого під час зустрічі з генеральним прокурором Олександром МЕДВЕДЬКОМ Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив занепокоєння зростанням кількості скарг громадян на незадовільну роботу правоохоронних органів та суду.

Глава держави констатував, що фактично у кожному третьому зверненні, які надходили до Президента упродовж 2008 року, громадяни скаржаться на незадовільну роботу правоохоронних органів та суду.