Ватикан вибачився за антисемітські заяви

Публічна критика на адресу Папи Римського призвела до вибачення Ватикану. Єпископ Річард Уїльямсон перепросив за антисемітські заяви.

Скандал, який переріс у політичний, почався з намагання Бенедикта XVI відновити єдність католицької церкви, повернувши до її лона так званих «старокатоликів». Це група регілійних фундаменталістів, які ще з 60-х років об`єднувалися навколо французького єпископа Марселя Лефевра. Нинішній римський первосвященник скасував відлучення від церкви і повернув сан чотирьом ієрархам, які належали до Братства Святого Пія Десятого. «Якщо Уїльямсон бажає залишатися у лоні католицької церкви, він повинен публічно вибачитися», - заявив офіційний представник Святого престолу Федеріко Ломбарді. Після того, як стало відомо, що один із новонавернутих – єпископ Річард Уїльямсон, якого вважають антисемітом, рішення Ватикану різко скритикували. Ізраїльський раввінат вирішив на деякий час призупинити відносини з католицькою курією.

Навіть канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка зазвичай не висловлюється з релігійних питань, виступила із застереженням про неприпустимість заяв єпископа Уїльямсона. В одному зі своїх виступів єпископ заявив: «В історії немає достатніх доказів того, що 6 мільйонів євреїв були знищені в результаті продуманої політики Адольфа Гітлера. Вважаю, що газових камер взагалі не було». Після цієї заяви у Німеччині проти Річарда Уїльямсона порушили кримінальну справу, оскільки за законодавством країни заперечення Холокосту є злочином. Після тиску з боку Ватикану єпископ написав листа на ім`я Папи і вибачився за свої слова. Листа розмістили на особистому інтернет-сайті єпископа. Втім, це не вважається достатнім, адже нині подібні ж вибачення вимагаються і від самого первосвященника.

Радіо Ера