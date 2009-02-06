9 лютого - 13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Як іноземні спецслужби вербують українських учених». Учасники: Анатолій Шевельов, науковий співробітник Міжнародного Науково-навчального Центру ЮНЕСКО Інформаційних Технологій і Систем; Едуард Багіров, правозахисник. На прес-конференції А.Шевельов розповість про дійсні причини пильної уваги іноземних спецслужб до його робіт, порушення громадянських прав його сім`ї і роль українських правоохоронних органів в цьому конфлікті (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Акредитація на місці за редакційними посвідченнями.