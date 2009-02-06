Україна запитує у ЄС, чи не можна отримувати візи безплатно

У ході засідання Україна-Трійка ЄС (м. Прага) обговорювався стан виконання сторонами Угоди про спрощення оформлення віз між Україною та ЄС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, під час засідання українська сторона порушила питання щодо скасування плати за візи для українських громадян як першого кроку на шляху подальшої лібералізації візового режиму між Україною та ЄС. Окрему увагу було приділено питанням практичного прогресу у безвізовому діалозі між Україною та ЄС.

Як повідомляв УНІАН, вчора у Празі відбулоться засідання Україна-Трійка ЄС на рівні міністрів закордонних справ.