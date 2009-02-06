В Білорусі у чоловіків братимуть відбитки пальців

У Білорусі в усіх військовозобов`язаних братимуть відбитки пальців.

Як повідомляє білоруська правозахисна організація «Хартія’97”, Конституційний суд санкціонував загальну дактилоскопію чоловіків.

На прес-конференції в Мінську голова Конституційного суду Петро МІКЛАШЕВИЧ заявив: «Конституційний суд не вбачає порушення конституційних прав громадян під час проведення дактилоскопії».

За його словами, після того, як тероризм «став реальною загрозою безпеки громадян у всьому світі, відповідних заходів почали вживати на державному рівні».

"Я сам недавно під час поїздки до Кейптауну під час проходження огляду в аеропорту Стамбула пройшов через не зовсім приємну процедуру, під час якої довелося скидати взуття. Попри дипломатичний паспорт і статус, мені разом у усіма довелося проходити такий контроль", - сказав П.МІКЛАШЕВИЧ.

Раніше міністр внутрішніх справ Білорусі Володимир НАУМОВ звернувся до Ради безпеки та Ради міністрів з пропозицією внести поправки до закону про державну дактилоскопічну реєстрацію, які дадуть змогу проводити дактилоскопію всіх військовозобов`язаних. Такі заходи міністр хотів запровадити через вибух саморобного пристрою в ніч на 4 липня під час святкового концерту з нагоди Дня незалежності. По медичну допомогу звернулося 54 особи; 47 з них, зокрема двох дітей, було госпіталізовано.

Не чекаючи відповіді, В.НАУМОВ почав масової дактилоскопію чоловічого населення Білорусі.

«Хартія’97” нагадує, що згідно з чинним законодавством, дактилоскопія добровільна, за винятком низки випадків.