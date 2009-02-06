Громадянам, які проживали на охоплених Голодомором територіях, нададуть статус постраждалих

Міністерство юстиції утворило міжвідомчу робочу групу з комплексного опрацювання питання ідентифікації осіб (нині живих), які постраждали від Голодомору 1932-1933 років.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, відповідний наказ підписав міністр юстиції Микола ОНІЩУК.

Ідентифікація здійснюватиметься з метою надання статусу постраждалих від Голодомору нині живим особам, які у 1932-1933 роках проживали на територіях охоплених Голодомором.

До складу робочої групи, окрім фахівців Мін‘юсту, включено представників Державного комітету архівів, Національної спілки краєзнавців, Державного архіву Міністерства внутрішніх справ, Інституту національної пам`яті, а також Міністерства культури і туризму України.