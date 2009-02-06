У Рівненському СІЗО загинув ув`язнений. Його родичі не вірять, що заарештований помер від загострення виразки шлунка, як це зафіксували в своєму висновку судмедексперти. Тіло чоловіка було покрито синяками, стегна обпалені, а голова й геніталії порізані гострим предметом.

Багато експертів позитивно відповідають на це питання.

Павла АРТЕМЧУКА затримали 23 грудня минулого року. Його називали головним підозрюваним у вбивстві і спробі згвалтування 8-річної дівчинки. Задушену дитину знайшли в кабіні ліфта однієї з багатоповерхівок Рівного. У райвідділі міліції чоловік зізнався у скоєнні злочину, після чого він був переведений з ізолятора тимчасового утримання в камеру міського слідчого ізолятора. Там він і помер уже на наступний день.

Коли ж труп Павла передали для поховання рідним, ті були шоковані. На тілі не було живого місця: у загиблого опалені стегна, травмована голова і порізані геніталії.

Рідні покійного кажуть, що спочатку в морзі їм взагалі не хотіли віддавати тіло для поховання, пропонуючи взяти ці клопоти на себе.

Працівники Рівненського СІЗО звинувачення на свою адресу не визнають. Кажуть, що Павла АРТЕМЧУКА вони не били. Невинним себе вважають і в міліції, де Павла утримували перед тим, як перевести в СІЗО. Своїми доводами стверджуючи, що в слідчий ізолятор не беруть людей з явними ознаками побоїв.

Відразу після смерті П. АРТЕМЧУКА, рівненські міліціонери відмовили в порушенні кримінальної справи за фактом смерті арештованого, однак, коли журналістське розслідування інциденту стали проводити кореспонденти прокуратура скасувала постанову міліції.

При цьому необхідно підкреслити, мати Павла вважає, що її сина просто зробили крайнім, оскільки в резонансній справі про згвалтування і вбивство дитини потрібно було терміново «призначити» винного. А щоб підслідний не оскаржив свою непричетність до вбивства в суді - його холоднокровно вбили в СІЗО

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